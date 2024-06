Cantor Nahim morre em São Paulo aos 71 anos; morte é considerada suspeita

A morte do cantor Nahim Jorge Elias Júnior foi registrada como "suspeita" e, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele teria caído de uma escada.

Ele fez sucesso nos anos 1980 quando foi o grande vencedor do quadro "Qual É a Música?", do Programa Silvio Santos, no SBT.