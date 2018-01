Cauda de sereia aumenta risco de afogamento e morte, alerta Inmetro

O acessório limita os movimentos das pernas do usuário dentro da água

Com as férias escolares e o verão em alta, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) lançou uma campanha de conscientização para alertar aos pais e responsáveis sobre os perigos da cauda de sereia. O acessório virou moda e se transformou em 'item desejo' por conta da repercussão da personagem Ritinha, interpretada pela atriz Isis Valverde, que era uma sereia profissional na novela “A Força do Querer”.

Segundo o Inmetro, o acessório limita os movimentos das pernas do usuário dentro da água. O uso do acessório pode, inclusive, levar ao afogamento e morte. O instituto monitorou e fez estudo com produtos.

Para discutir o tema, o instituto criou, ainda, uma Comissão Técnica, formada pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa); pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP); e pela ONG Criança Segura Safe Kids Brasil.

Afogamentos

Em média, 17 brasileiros morrem afogados todos os dias, segundo dados da Sobrasa. O afogamento é a segunda causa de óbito de crianças de um a nove anos de idade, e a terceira entre jovens de 10 a 14 anos.

A Sobrasa informa ainda que 51% das mortes em piscinas, por afogamento, ocorrem com crianças na faixa de uma a nove anos de idade, enquanto que 44% dos afogamentos no país ocorrem entre os meses de novembro a fevereiro. Ou seja: especialmente ao longo do verão.

Diretor de Avaliação da Conformidade do Instituto, Luiz Antonio Lourenço Marques lembra que o produto tem grande apelo para público infanto-juvenil e que, tomada pela fantasia, a criança pode imitar uma sereia, mas tem seus movimentos dificultados pelo uso do acessório e fica impedida de flutar.

"Isso a expõe a situações de perigo, que podem resultar em afogamento e morte", alerta Marques.

Além disso, o acessório compromete o equilíbrio, dificultando inclusive de a pessoa ficar de pé e pode levar ao afogamento de forma silenciosa, até em piscinas rasas, mesmo para nadadores experientes.

O diretor do Inmetro ressalta que, por vezes, no ambiente de piscina, por exemplo, as pessoas tendem a relaxar e não ficar tão atentas. Mas, enfatiza que, quando as crianças estão na água, a observação de um adulto é imprescindível.

"O responsável deve estar a até um braço de distância, a fim de que se evitem acidentes", complementa.

Campanha

Como parte da campanha, será publicado material informativo no site e nas mídias sociais do Inmetro e das demais entidades integrantes da Comissão Técnica. O Inmetro solicita que eventuais ocorrências de acidentes com a cauda de sereia devem ser relatadas no Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac).