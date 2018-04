Lesão na coxa afastará Neilton por 15 dias

Atacante se lesionou na final do Campeonato Baiano, contra o Bahia

Má notícia para o Vitória. Artilheiro do time e um dos principais atletas do elenco, o atacante Neilton foi diagnosticado com uma lesão na coxa e precisará de pelo menos 15 dias para se recuperar. Com isso, ele desfalcará o Leão nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, contra Flamengo e Atlético-MG, além do jogo de volta contra o Internacional, pela Copa do Brasil.

O jogador se queixou de dor durante o segundo tempo do clássico contra o Bahia, domingo (8), na final do Campeonato Baiano. Neilton tem 13 gols na temporada e deu seis assistências.

Outro que está machucado é o volante Fillipe Soutto, que teve uma distensão no ligamento do joelho e também ficará 15 dias em recuperação.

O Vitória estreia no Brasileirão contra o Flamengo, sábado (14), às 19h, no Barradão. Os ingressos já estão à venda. Depois, enfrenta o Inter, no dia 19, pela Copa do Brasil, e o Atlético-MG, dia 22, pela segunda rodada da Série A.