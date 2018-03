Mini Davos começa hoje em São Paulo

Evento vai até o dia 15; tema principal é “América Latina num ponto de inflexão: formando uma nova narrativa”

Começa nesta terça-feira (13) o Fórum Econômico Mundial para a América Latina (WEF), também conhecido como Mini Davos, em São Paulo. É a segunda vez que a capital paulista sedia o evento, que ocorre entre os dias 13 e 15 de março. O tema principal é “América Latina num ponto de inflexão: formando uma nova narrativa”.

De acordo com a diretora do Fórum para a América Latina, Marisol Argueta de Barillas, o evento deve contar com a participação de 750 líderes de todo o mundo nos setores privado e público e da sociedade civil. "Vamos estar em um momento de reflexão importante para a América Latina, quando oito países da região vão eleger os seus presidentes. E há a necessidade de encontrar novas fontes de crescimento econômico para levar bem-estar social para a população latino-americana", disse.

O governo vai aproveitar para lançar uma "agenda pragmática" para que a indústria brasileira caminhe em direção ao que vem sendo chamado de "indústria 4.0" ou a quarta Revolução Industrial.

"Gostaria de destacar, em relação ao Fórum, que nós já o sediamos em 2006. Foi um grande sucesso aqui em São Paulo e, a partir de 2006, esse encontro passou a ser anual", disse o governador.

Para ele, é um momento desafiador para o mundo inteiro com os avanços da ciência, da tecnologia, da quarta Revolução Industrial e seu impacto no emprego e novas relações de trabalho.

"O evento está bem organizado do ponto de vista de conteúdo. Terá uma alta representação de chefes de estado latino-americanos e, talvez, até de outras nações, e com a participação expressiva de líderes empresariais brasileiros, latino-americanos e mundiais", adiantou Doria.