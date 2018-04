Vagner Mancini apoia Caíque após falha: 'Faz parte'

Frango do goleiro rubro-negro decretou a derrota por 2x1 para o Internacional

O Vitória tropeçou diante do Internacional, na noite de quarta-feira (11), pela Copa do Brasil. Aos 44 minutos do segundo tempo, o goleiro Caíque falhou e amargou a derrota por 2x1 para a equipe gaúcha. Após o jogo, o técnico Vagner Mancini falou sobre o erro do prata da casa.

"Caíque está arrasado porque tomou um gol que normalmente não tomaria. Fez grande jogo, entrou na equipe por opção minha. Talvez fosse escolhido o melhor do jogo mas, infelizmente, no finalzinho tomou o gol. Ele está chateado, mas a gente tem que entender que faz parte. Temos que dar apoio ao goleiro. É um componente do futebol. A gente tem que abraçar o jogador e dar a confiança necessária", afirmou o treinador rubro-negro.

O jogo de volta será disputado no Barradão, no dia 19 de abril. Para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil, o Leão precisará vencer o colorado por dois gols de diferença. Se o rubro-negro ganhar por apenas um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. O gol marcado fora de casa não é mais critério de desempate.

"A gente sai com gosto amargo na boca porque o empate seria excelente resultado, levaríamos certa vantagem no segundo jogo. O jogo lá de Salvador vai ser mais um jogo difícil, disputado. São duas equipes bem arrumadas taticamente, que não dão muita chance ao adversário", disse Mancini. "Também espero um segundo jogo dessa forma, onde a equipe que tiver mais um pouco de velocidade, transição rápida, vai chegar à frente com facilidade maior. Espero que em Salvador o Vitória possa incomodar mais".