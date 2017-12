Zap caiu! WhatsApp apresenta instabilidade em diversos países do mundo

Brasil foi atingido

O zap caiu. É isso mesmo! Se você não tem um dos aparelhos em que ele vai deixar de funcionar, pode ficar tranquilo, pois trata-se apenas de uma instabilidade no sistema de mensagens instantâneas, durante a tarde deste domingo (31).

O popular aplicativo de mensagens está fora do ar em diversos países do mundo. As falhas começaram a partir das 15h46, de acordo com o site Down Detector. O aplicativo teve um grande pico de queixas nesta tarde, por volta das 16h.

O sistema começou a voltar a funcionar por volta das 17h e está sendo retomado aos poucos.

Se você não quiser ficar fora do ar, principalmente nessa data, a gente traz outras opções de aplicativos de mensagens, confira:

Telegram

Muito similar ao WhatsApp, com recursos extras. Não realiza ligações. Trata-se do aplicativo mais comentado como grande alternativa ao Zap. Totalmente gratuito e sem as chatas propagandas que muitos programas trazem, o Telegram substitui muito bem o popular aplicativo de mensagens, oferecendo bons recursos para conversas com texto e imagens.

Com uma interface muito parecida com o WhatsApp, o Telegram oferece vários recursos que não foram incorporados pelo concorrente famoso. Entre eles, o aplicativo permite bate-papo em grupo para até mil pessoas, com adicionais de segurança e privacidade dos usuários, ou seja, existe a possibilidade de ficar online apenas para os amigos escolhidos.

Viber

O aplicativo permite a troca de mensagens e realização de chamadas.

Hangouts

O programa do Google também serve para envio de mensagens. Possibilita criação de conversas em grupos e videoconferências.

Skype

O aplicativo da Microsoft é um dos mais populares. Possibilita a troca de mensagens individuais e em grupo por texto ou vídeo.

Kakao

O usuário pode trocar mensagens de texto, imagens, notas em áudio, compartilhar eventos e contatos.

ChatON

Aplicativo da Samsung com recursos para tradução automática e compartilhamento de diversos tipos de arquivo.

LINE

Tem como diferencial o uso de simpáticos stickers.

Kik Messenger

Focado apenas nas conversas via texto. É possível fazer conversas em grupos.

WeChat

Permite trocar texto, imagens, contatos, locais e vídeos.

Groupme

Focado nas conversas de grupo, sendo que as mensagens podem ser trocadas via internet ou por SMS.

O vídeo abaixo, do Tecmundo, explica as vantagens do Telegram diante do WhatsApp:

Bloqueio

No ano passado, a Justiça do Rio determinou que o aplicativo fosse bloqueado em todo o Brasil. As empresas de telefonia foram notificadas após o Facebook se recusar a cumprir uma decisão judicial para fornecer informações para uma investigação policial.

A decisão é da juíza de fiscalização da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro Daniela Barbosa Assunção de Souza. A magistrada é a mesma que, no ano passado, foi agredida por detentos no batalhão prisional da PM de Benfica.

"A ordem judicial não foi cumprida, apesar de reiterada por três vezes, ensejando, assim, a adoção das medidas coercitivas determinadas por este juízo", diz Souza na decisão.

Foi a quarta vez que o aplicativo foi bloqueado no país. Em dezembro de 2015, uma decisão da Justiça de São Paulo fez com que o aplicativo ficasse 12 horas fora do ar. A decisão de impedir a conexão dos usuários com o aplicativo por 48 horas ocorreu após o WhatsApp se recusar a colaborar com investigação criminal.

Em maio de 2015, uma decisão expedida pelo juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto, em Sergipe, deixou o aplicativo deve ficar fora do ar em todo o país por 72 horas.