Vídeo mostra momento que deputada Olívia Santana é abordada pela PM no Vale das Pedrinhas

Parlamentar chamou episódio de "abordagem de guerra"

Da Redação

Publicado em 1 de maio de 2024 às 18:10

Olívia Santana desabafou sobre episódio Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento da abordagem feita pela Polícia Militar à deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), no Vale das Pedrinhas, em Salvador, na manhã desta quarta (01). As imagens registraram parte da cena, quando a deputada deixa o carro e conversa com um policial. O vídeo não tem áudio.

Olívia estava a caminho de uma atividade religiosa na Igreja de São Caetano quando foi parada. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, ela define a abordagem como "violenta, completamente inadequada e daquelas que o nosso povo sofre todos os dias". "Os policiais, com as armas do lado de fora, apontadas para o meu carro, começaram a gritar: 'Desce do carro, porra. Todo mundo com a mão na cabeça'", disse.

Olívia relatou que os ocupantes do veículo obedeceram ao comando e desceram com as mãos na cabeça. Aos policiais, ela não se identificou como deputada, mas, após ser reconhecida pelo agente que coordenava a operação, o tom da abordagem mudou, diz.

"Eu disse para ele que era um absurdo aquela forma de abordagem. Ele [o policial] disse que o veículo preto era suspeito, que tinha supostamente recebido uma informação de que tinha havido uma ocorrência e que haveria um veículo preto em fuga. Senti que a nossa vida esteve por um triz", contou.

Ao CORREIO, a parlamentar disse que não é aceitável suportar esse tipo de situação. "É uma abordagem de guerra. Não é sobre mim, mas sobre todas as pessoas negras que passam por isso. Um caso substitui o outro e isso vira uma rotina de abordagens erradas. Respeitamos as forças de segurança pública, mas o tipo de abordagem que adotam é o contrário do que deveria ser", desabafou.

Apelo pelas câmeras

Para a deputada, a situação vivida por ela reforça a necessidade da adoção de câmeras de monitoramento nos fardamentos dos policiais. Ela apelou ao governador Jerônimos Rodrigues que adote o equipamento com urgência para a corporação.

"Se minha voz puder servir para alguma coisa, quero que sirva para garantir essa reivindicação, para que as câmeras de segurança sejam instaladas no fardamento dos policiais", disse.

Olívia ressalta que o equipamento é um recurso que protege a população e os próprios agentes. "Não podemos ficar numa guerra de versões. As imagens extrapolam as narrativas e mostram o que de fato aconteceu na situação".