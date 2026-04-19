ESCRITORES DO AXÉ

Autorais: conheça o projeto que revela quem escreveu os hits do Carnaval de Salvador

Responsáveis por mais de mil composições gravadas por grandes nomes, Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Del Rey saem dos bastidores para mostrar ao público quem escreveu os sucessos do axé

Moyses Suzart

Publicado em 19 de abril de 2026 às 05:00

Autorais Crédito: divulgação

Você provavelmente já cantou um refrão até perder a voz no Carnaval, dançou em um bloco ou guardou na memória alguma música que virou trilha sonora da sua vida. O que talvez não saiba é que, por trás de muitos desses sucessos, estão nomes que nem sempre ocuparam o centro do palco, mas ajudaram a construir, verso a verso, a identidade da música baiana, muitas vezes cantada por outros artistas. É justamente esse o ponto de partida do projeto Autorais, que reúne três figuras essenciais dessa engrenagem: Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Del Rey.

Mais do que intérpretes, eles são responsáveis por mais de mil composições que ganharam o Brasil nas vozes de artistas consagrados, de Daniela Mercury a Chiclete com Banana, de Ivete Sangalo e Olodum. Eles também possuem importância ímpar nos palcos, mas os bastidores, com a mão na caneta ao invés do microfone, também brilharam. E agora estão mostrando isso no projeto.

No palco, o que se vê é uma espécie de “revelação coletiva”. O público canta, reconhece, mas só depois descobre que aquelas músicas que atravessaram gerações nasceram ali, nas mãos de quem agora as apresenta. Não por acaso, a reação costuma ser imediata. “Quem vê o show pela primeira vez se surpreende, na verdade, com todas. Não só as minhas, quanto as de Tonho Matéria e as de Tenison Del Rey. Essa surpresa acontece quase que espontaneamente”, conta Jorge Zárath.

Mesmo com três anos de estrada e passagem por grandes eventos, o projeto ainda circula majoritariamente no circuito corporativo, uma espécie de aquecimento para algo maior. No palco, no entanto, o potencial de conexão popular é evidente, talvez porque o repertório já não precise ser apresentado, ele já faz parte da memória afetiva de quem ouve. A força do Autorais está justamente nessa inversão. Em um cenário em que o intérprete costuma ser o rosto mais visível, o palco traz para o centro quem escreveu a história por trás dos hits.

No caso de Jorge Zárath, essa história começa longe da Bahia. Nascido em Montevidéu, no Uruguai, ele desembarcou em Salvador aos 18 anos e rapidamente mergulhou na efervescência musical da cidade. A latinidade que carrega desde a origem acabou se tornando uma marca registrada. “Minhas composições acabam tendo uma melodia latina. Muitas vezes o público escuta minhas músicas e não percebe que sou eu, mas quem é do meio reconhece esse perfil”, explica.

Essa assinatura ganhou ainda mais força com a vivência nos trios elétricos e nos blocos que ajudou a comandar ao longo dos anos. Para ele, a experiência direta com o público molda a própria construção da música. “A vivência de trio elétrico ajuda porque você sabe que no refrão as pessoas participam. A música baiana tem esse diferencial. É feita para gerar felicidade”, afirma.

Ao longo das décadas, os três ajudaram a colocar de pé um repertório que atravessa gerações e carnavais. Estão por trás de músicas como “Estrelas”, “O Groove da Baiana” e “Nem Tudo Funciona de Verdade”, gravadas por Daniela Mercury; “Cabelo Raspadinho”, “Cidadão” e “Chicleteiro Eu, Chicleteira Ela”, com o Chiclete com Banana; “Se Joga”, na voz de Jau; “A Camisa e o Botão”, interpretada por Claudia Leitte; além de sucessos de Tonho Matéria como “Vulcão da Liberdade”, “Menina Me Dá Seu Amor”, “Rebola” e “Se Me Chamar Eu Vou”. Canções que muita gente sabe de cor, mas que, até encontrar o trio no palco, raramente associa a quem as criou.

Autorais Crédito: PEDRO ACCIOLY

Se Zárath traz a mistura cultural e a experiência de palco, Tonho Matéria carrega no corpo e na música a força do samba-reggae e da identidade negra da Bahia. Ex-vocalista do Olodum, ele transformou essa base em linguagem universal. “A batida do Olodum, por ser única, me leva a pensar sempre nessas claves do samba-reggae. Muitas vezes é inevitável”, diz.

No caso de Tonho, compor nunca foi apenas sobre música. A capoeira, a vivência social e a conexão com suas origens aparecem de forma direta no processo criativo. “A capoeira foi meu primeiro instrumento de luta e de compreensão musical. Em tudo tem capoeira, samba-reggae, samba afro, porque sou desse lugar original”, afirma.

Essa ligação com o coletivo também se reflete na forma como suas músicas dialogam com o público. Algumas nascem já com a intenção de serem cantadas em coro, outras encontram esse caminho naturalmente. “A depender da linha melódica, eu penso no povo sim. Em outras é bem natural”, explica.

Ao lado de Zárath e Tenison, ele define o Autorais como mais do que um encontro artístico. “Estar ao lado de dois grandes amigos é de grande responsabilidade. Formamos um super trio musical”, resume.

Já Tenison Del Rey representa uma espécie de síntese da diversidade musical brasileira. Revelado no rock com a banda Faróis Acesos, ele construiu uma carreira marcada pela mistura de gêneros, do axé à MPB, do reggae à música nordestina. Suas músicas navegam sem rótulos. “Me considero um filho do tropicalismo. Um neo-tropicalista. Isso me deixa muito à vontade na hora de criar”, diz.

Com mais de 400 músicas gravadas, ele faz da inquietação uma regra. Repetir fórmulas nunca foi uma opção. “Sempre fui inquieto. Não me interessa a repetição das fórmulas de sucesso. O novo é o que me seduz e me inspira”, afirma. Curiosamente, apesar de ter músicas gravadas por grandes nomes da música brasileira, Tenison não costuma compor pensando em intérpretes específicos.

“Muitas vezes os intérpretes é que se encontram com as minhas canções, e não o contrário”, explica. Sua base criativa, no entanto, está profundamente ligada às raízes da música brasileira, especialmente à influência de mestres nordestinos. “As melodias, poesias e ritmias de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro podem municiar qualquer gênero da música brasileira. Com a música baiana não seria diferente”, diz.