Empresário é detido na Bahia com carro furtado de locadora

Um empresário foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da tarde desta segunda-feira (29), com um carro furtado de uma locadora. A ação foi registrada durante uma abordagem no Km 880 da BR 242, trecho do município de Barreiras, no oeste baiano.



Em fiscalização ostensiva na rodovia, policiais abordaram uma Nissan/Kicks, placas de São Paulo, com um ocupante. Após consultas aos sistemas de segurança, policiais constataram que o automóvel pertencia a uma empresa de aluguel de veículos e que havia uma ocorrência registrada na Delegacia de Santo André (SP) pelo crime de furto.