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Agonorexia: 6 riscos de ter perda total de apetite com o uso de canetas emagrecedoras

Uso inadequado do medicamento pode causar ainda perda muscular e outros riscos à saúde

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:34

Revendedores de canetas emagrecedoras furtadas são alvo de operação em Salvador
Seis riscos de ter perda total de apetite com o uso de canetas emagrecedoras Crédito: Reprodução

Um novo termo começou a ganhar espaço nas redes sociais e nos consultórios médicos em 2026: agonorexia. Embora ainda não faça parte da literatura científica, a expressão já acende alerta entre especialistas. O conceito descreve uma supressão excessiva do apetite associada ao uso de medicamentos para emagrecimento, os chamados análogos de GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Esses remédios são eficazes e têm benefícios comprovados, mas o uso inadequado pode trazer efeitos indesejados.

“A redução do apetite é esperada durante o tratamento, mas a ausência completa de fome não é um objetivo terapêutico e deve ser vista como um sinal de alerta”, explica Ramon Marcelino, endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP) e especialista em medicina do estilo de vida e obesidade.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
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Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

Na prática, a agonorexia descreve um cenário em que o paciente deixa de sentir fome, perde o interesse por alimentos e passa a comer muito menos do que o necessário. “A fome é um mecanismo fisiológico essencial. O tratamento deve ajudar a regular esse processo, e não eliminá-lo completamente”, reforça o especialista. Quando o corpo passa a receber menos nutrientes do que precisa, os impactos vão além da perda de peso.

Principais riscos:

  • 1. Perda de massa muscular (sarcopenia): A restrição calórica exagerada pode levar à perda de músculo, e não apenas de gordura, comprometendo a saúde no longo prazo.
  • 2. Redução da força (dinamopenia): Com menos massa muscular, há também perda de força, impactando a funcionalidade e a qualidade de vida.
  • 3. Deficiências nutricionais: A ingestão insuficiente pode causar falta de vitaminas e minerais essenciais ao organismo.
  • 4. Queda de cabelo: Comum em casos de emagrecimento rápido e alimentação inadequada, especialmente com baixa ingestão de nutrientes.
  • 5. Relação não saudável com a comida: Pode surgir um comportamento mais rígido ou evitativo em relação à alimentação.
  • 6. Fadiga excessiva: A baixa ingestão de energia pode causar cansaço persistente e prejudicar atividades do dia a dia.

O aumento desse fenômeno está ligado à popularização das “canetas”, ao uso sem acompanhamento médico e à busca por resultados rápidos. Além disso, medicamentos mais recentes têm efeito mais potente, o que exige ainda mais cuidado. “Muitos pacientes acreditam que quanto menos fome sentirem, melhor será o resultado. Mas, esse pensamento aumenta os riscos do tratamento de forma desnecessária”, alerta Ramon Marcelino.

Para evitar riscos, especialistas recomendam usar a menor dose eficaz, evitar ajustes por conta própria e manter acompanhamento médico regular. Garantir uma alimentação equilibrada, mesmo com menos apetite, também é essencial, assim como observar sinais de alerta ao longo do tratamento.

“É fundamental olhar além da balança. Avaliar composição corporal, ingestão nutricional e sintomas faz toda a diferença para um emagrecimento saudável”, orienta o endocrinologista. Os análogos de GLP-1 representam um avanço importante no tratamento da obesidade e do diabetes, mas exigem uso responsável. “O objetivo não é eliminar a fome, mas restabelecer uma relação mais saudável com a alimentação e com o próprio corpo”, conclui o especialista.

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