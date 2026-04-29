ALERTA

Agonorexia: 6 riscos de ter perda total de apetite com o uso de canetas emagrecedoras

Uso inadequado do medicamento pode causar ainda perda muscular e outros riscos à saúde

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:34

Seis riscos de ter perda total de apetite com o uso de canetas emagrecedoras Crédito: Reprodução

Um novo termo começou a ganhar espaço nas redes sociais e nos consultórios médicos em 2026: agonorexia. Embora ainda não faça parte da literatura científica, a expressão já acende alerta entre especialistas. O conceito descreve uma supressão excessiva do apetite associada ao uso de medicamentos para emagrecimento, os chamados análogos de GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Esses remédios são eficazes e têm benefícios comprovados, mas o uso inadequado pode trazer efeitos indesejados.

“A redução do apetite é esperada durante o tratamento, mas a ausência completa de fome não é um objetivo terapêutico e deve ser vista como um sinal de alerta”, explica Ramon Marcelino, endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP) e especialista em medicina do estilo de vida e obesidade.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

Na prática, a agonorexia descreve um cenário em que o paciente deixa de sentir fome, perde o interesse por alimentos e passa a comer muito menos do que o necessário. “A fome é um mecanismo fisiológico essencial. O tratamento deve ajudar a regular esse processo, e não eliminá-lo completamente”, reforça o especialista. Quando o corpo passa a receber menos nutrientes do que precisa, os impactos vão além da perda de peso.

Principais riscos:

1. Perda de massa muscular (sarcopenia): A restrição calórica exagerada pode levar à perda de músculo, e não apenas de gordura, comprometendo a saúde no longo prazo.

2. Redução da força (dinamopenia): Com menos massa muscular, há também perda de força, impactando a funcionalidade e a qualidade de vida.



3. Deficiências nutricionais: A ingestão insuficiente pode causar falta de vitaminas e minerais essenciais ao organismo.



4. Queda de cabelo: Comum em casos de emagrecimento rápido e alimentação inadequada, especialmente com baixa ingestão de nutrientes.



5. Relação não saudável com a comida: Pode surgir um comportamento mais rígido ou evitativo em relação à alimentação.



6. Fadiga excessiva: A baixa ingestão de energia pode causar cansaço persistente e prejudicar atividades do dia a dia.



O aumento desse fenômeno está ligado à popularização das “canetas”, ao uso sem acompanhamento médico e à busca por resultados rápidos. Além disso, medicamentos mais recentes têm efeito mais potente, o que exige ainda mais cuidado. “Muitos pacientes acreditam que quanto menos fome sentirem, melhor será o resultado. Mas, esse pensamento aumenta os riscos do tratamento de forma desnecessária”, alerta Ramon Marcelino.

Para evitar riscos, especialistas recomendam usar a menor dose eficaz, evitar ajustes por conta própria e manter acompanhamento médico regular. Garantir uma alimentação equilibrada, mesmo com menos apetite, também é essencial, assim como observar sinais de alerta ao longo do tratamento.