Agonorexia: 6 riscos de ter perda total de apetite com o uso de canetas emagrecedoras

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Perla Ribeiro
Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:34
Um novo termo começou a ganhar espaço nas redes sociais e nos consultórios médicos em 2026: agonorexia. Embora ainda não faça parte da literatura científica, a expressão já acende alerta entre especialistas. O conceito descreve uma supressão excessiva do apetite associada ao uso de medicamentos para emagrecimento, os chamados análogos de GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Esses remédios são eficazes e têm benefícios comprovados, mas o uso inadequado pode trazer efeitos indesejados.
“A redução do apetite é esperada durante o tratamento, mas a ausência completa de fome não é um objetivo terapêutico e deve ser vista como um sinal de alerta”, explica Ramon Marcelino, endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP) e especialista em medicina do estilo de vida e obesidade.
Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo
Na prática, a agonorexia descreve um cenário em que o paciente deixa de sentir fome, perde o interesse por alimentos e passa a comer muito menos do que o necessário. “A fome é um mecanismo fisiológico essencial. O tratamento deve ajudar a regular esse processo, e não eliminá-lo completamente”, reforça o especialista. Quando o corpo passa a receber menos nutrientes do que precisa, os impactos vão além da perda de peso.
Principais riscos:
O aumento desse fenômeno está ligado à popularização das “canetas”, ao uso sem acompanhamento médico e à busca por resultados rápidos. Além disso, medicamentos mais recentes têm efeito mais potente, o que exige ainda mais cuidado. “Muitos pacientes acreditam que quanto menos fome sentirem, melhor será o resultado. Mas, esse pensamento aumenta os riscos do tratamento de forma desnecessária”, alerta Ramon Marcelino.
Para evitar riscos, especialistas recomendam usar a menor dose eficaz, evitar ajustes por conta própria e manter acompanhamento médico regular. Garantir uma alimentação equilibrada, mesmo com menos apetite, também é essencial, assim como observar sinais de alerta ao longo do tratamento.
“É fundamental olhar além da balança. Avaliar composição corporal, ingestão nutricional e sintomas faz toda a diferença para um emagrecimento saudável”, orienta o endocrinologista. Os análogos de GLP-1 representam um avanço importante no tratamento da obesidade e do diabetes, mas exigem uso responsável. “O objetivo não é eliminar a fome, mas restabelecer uma relação mais saudável com a alimentação e com o próprio corpo”, conclui o especialista.