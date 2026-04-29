Anvisa manda recolher lote de sardinha por contaminação por Salmonella

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Maysa Polcri
Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:44
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote de sardinha após a detecção da bactéria Salmonella no alimento. A medida atinge o lote número 1309902244 do Peixe Congelado Sardinha Laje, da empresa JMS Indústria e Comércio de Pescados.
Segundo a Anvisa, a empresa comunicou o recolhimento voluntário do produto após laudo de análise laboratorial apresentar resultado microbiológico insatisfatório e condição de impropriedade para consumo humano. A agência determinou a suspensão imediata da comercialização, distribuição e uso do produto devido ao risco sanitário.
O gênero Salmonella spp. abrange alguns tipos de microrganismos patogênicos que causam infecção com sintomas como vômito, dores abdominais, febre e diarreia e, em casos raros, pode levar à morte.
O recolhimento voluntário feito pela empresa é uma medida preventiva, que visa a imediata retirada de lotes de produtos do mercado de consumo. Quando o alimento representa risco ou agravo à saúde do consumidor, o recolhimento é obrigatório, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 655/2022.
Ou seja, a empresa tem obrigação de comunicar o fato à Anvisa em 48 horas, a partir da ciência da necessidade de recolhimento, para que sejam adotadas as medidas sanitárias necessárias e o recolhimento seja acompanhado pela agência.