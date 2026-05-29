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Ainda não recebeu? Confira o calendário de pagamento do Imposto de Renda 2026

Mais de 8,7 milhões de contribuintes receberam a restituição nesta sexta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:06

Imposto de Renda 2026
Imposto de Renda 2026 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Receita Federal iniciou nesta sexta-feira (29) o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. A data coincide com o último dia para envio da declaração e marca a liberação do maior lote já pago pelo Fisco. De acordo com dados da Receita, mais de 400 mil baianos vão receber a restituição no lote inicial. Os pagamentos vão ocorrer em outras três datas. 

Além desta sexta (29), os valores da restituição serão pagos nos dias 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. O contribuinte pode conferir quando vai receber o pagamento através da página ou aplicativo da Receita Federal ou verificar diretamente no site. De acordo com a Receita, 80% dos contribuintes devem ser restituídos nos dois primeiros lotes.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Ao todo, mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de R$ 16 bilhões. Além das restituições referentes ao exercício de 2026, o lote também inclui pagamentos residuais de anos anteriores.

Do total liberado, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados aos contribuintes com prioridade legal. Estão nesse grupo idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física ou mental ou portadores de moléstia grave, profissionais do magistério e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.

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