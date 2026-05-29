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Ainda não recebeu? Confira o calendário de pagamento do Imposto de Renda 2026

Mais de 8,7 milhões de contribuintes receberam a restituição nesta sexta-feira (29)

Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:06

Imposto de Renda 2026 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Receita Federal iniciou nesta sexta-feira (29) o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. A data coincide com o último dia para envio da declaração e marca a liberação do maior lote já pago pelo Fisco. De acordo com dados da Receita, mais de 400 mil baianos vão receber a restituição no lote inicial. Os pagamentos vão ocorrer em outras três datas.

Além desta sexta (29), os valores da restituição serão pagos nos dias 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. O contribuinte pode conferir quando vai receber o pagamento através da página ou aplicativo da Receita Federal ou verificar diretamente no site. De acordo com a Receita, 80% dos contribuintes devem ser restituídos nos dois primeiros lotes.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

Ao todo, mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de R$ 16 bilhões. Além das restituições referentes ao exercício de 2026, o lote também inclui pagamentos residuais de anos anteriores.