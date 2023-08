Assistente de piloto fica pendurado e cai de balão em Goiás

Um jovem de 18 anos, assistente de piloto, ficou pendurado e caiu de um balão em Pirenópolis, em Goiás. Segundo foi informado ao g1 pelo piloto Marcos Vinícius, o jovem recebeu alta após ser encaminhado ao hospital.



“Ele segurou na borda do cesto do balão e acabou subindo no voo cativo, que é o voo preso por cordas”, explicou Marcos.



O caso aconteceu no sábado (5). Marcos contou que o balão sobe até 10 metros de altura neste tipo de voo, mas o funcionário saltou de uma altura de 4 metros quando o balão já estava descendo. Antes, ele ficou segurado na borda.