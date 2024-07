VIOLÊNCIA

Mulher é vítima de tentativa de estupro quando voltava para casa em Sussuarana

Uma mulher sofreu uma tentativa de estupro enquanto voltava para casa, no bairro de Sussuarana, em Salvador. O crime aconteceu na última segunda-feira (22) e foi registrado por uma câmera de segurança da rua.

Nas imagens é possível ver a mulher correndo para fugir de um carro branco que a perseguia. O veículo acelera e um homem sem camisa desce do carro e vai até a mulher. Segundo a Polícia Civil, ao resistir à abordagem a mulher acabou sendo agredida com um soco no rosto.