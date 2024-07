SALVADOR

Rodoviários bloqueiam saída dos ônibus na Estação da Lapa

Os rodoviários de Salvador suspenderam a saída dos ônibus da Estação da Lapa na manhã desta sexta-feira (26). Vídeos mostram os coletivos parados e uma fila de passageiros à espera do serviço. O trânsito está lento na região.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, não há previsão da retomada da circulação. A categoria se reuniu em assembleia e ainda aguarda outros trabalhadores para realizarem juntos uma passeata na capital baiana. Primo informou que os locais em que os motoristas vão protestar ainda serão definidos, mas o trânsito de algumas vias deve ser afetado.

A reunião acontece para cobrar o pagamento de rescisões de ex-funcionários da Concessionária Salvador Norte (CSN). "Esta iniciativa visa expressar preocupações e reivindicações importantes relacionadas aos direitos e as indenizações dos trabalhadores, destacar as questões enfrentadas pelos trabalhadores da extinta CSN e manifestar-se contra a demora na venda do terreno de Pirajá I", afirma o sindicato em nota.