SALVADOR

Rodoviários discutem rescisão da extinta CSN em assembleia nesta sexta

Está marcada para próxima sexta-feira (26) uma nova assembleia do Sindicato dos Rodoviários no Estado da Bahia. A Reunião acontece na entrada da Estação da Lapa, em Salvador, às 11 horas da manhã. A circulação dos transportes não deve ser alterada enquanto durar o encontro dos trabalhadores.

De acordo com a representação sindical, foram convocados todos os trabalhadores da extinta Concessionária Salvador Norte (CSN) para discutir em coletivo sobre as verbas rescisórias que ainda não foram pagas à categoria.

"Esta iniciativa visa expressar preocupações e reivindicações importantes relacionadas aos direitos e as indenizações dos trabalhadores, destacar as questões enfrentadas pelos trabalhadores da extinta CSN e manifestar-se contra a demora na venda do terreno de Pirajá I", afirma o sindicato em nota.