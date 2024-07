CONFUSÃO

Rodoviário é espancado após se envolver em acidente de trânsito em Salvador

Motorista de carro teria agredido condutor do coletivo, que está internado para observação

Um rodoviário de Salvador está internado para observação após ser espancado no final de linha de Fazenda Grande do Retiro na noite de segunda-feira (15). Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o homem teve os dentes quebrados e também recebeu pancadas na cabeça.

A agressão aconteceu após um acidente de trânsito. Testemunhas contam que o ônibus que o motorista dirigia bateu em um carro na Rua Mello Moraes Filho, e o condutor do veículo seguiu o coletivo até o terminal. Ao se encontrar com o rodoviário, o homem teria o agredido.

Imagens mostram o trabalhador ensanguentado dentro do ônibus e com uma faixa enrolada na cabeça, onde foi agredido. Ele também está secando o sangue no rosto. Uma pessoa que narra o vídeo ainda diz que outro motorista precisou assumir a direção porque o rodoviário não tinha nenhuma condição de dirigir. A identidade da vítima não será divulgada para preservação de sua imagem.