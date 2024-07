CRIME NA RMS

Uma das vítimas de triplo homicídio em Candeias foi pai há um mês

Wellington Santana dos Santos foi executado a 500 metros de casa; família está em choque

Wendel de Novais

Publicado em 26 de julho de 2024 às 13:35

Wellington Santana dos Santos foi um dos três mortos Crédito: Reprodução

Wellington Santana dos Santos, de 22 anos, uma das vítimas do triplo homicídio que aterrorizou um distrito em Candeias, perdeu a vida um mês e 22 dias depois de ganhar um filho. De acordo com a família, a esposa dele, que soube da sua morte no hospital do município, nem pôde liberar o corpo do marido no Departamento de Polícia Técnica, já que a criança apresentou complicações médicas e está sob observação em uma unidade.

Wellington foi executado com tiros na cabeça, a 500m de casa, enquanto voltavam do trabalho na companhia de Everson Rodrigues Marinho, 24, e Brendo Cordeiro Cardoso de Jesus, 22. De acordo com a família, o trecho da BA-524, na altura do distrito de Caroba, é um caminho diário pelo qual os três passavam durante todos os anos. Ninguém da família, porém, sabe informar o que teria motivado o crime.

"Nós não sabemos de nada, ele era um menino bom, sem problemas com ninguém. Todos aqui na rua, que são família, gostavam dele. A gente está com medo, justamente, por não saber o que pode ter acontecido. Meu filho estava com tiros na cabeça, assim como os outros. Não faço ideia de quem fez essa maldade com ele", fala a mãe de Wellington, que prefere não se identificar por medo.

Outra familiar, que também prefere manter o nome em sigilo, descreve o rapaz como alguém muito tranquilo. "Era um brincalhão, tratava todos com carinho e graça. A gente está sem chão, não entende o porquê disso ter ocorrido. Meu irmão e os outros dois eram trabalhadores, voltavam todo dia nesse horário para casa deles. A vida deles era isso: trabalho e casa", fala a familiar.

Procurada para se manifestar oficialmente sobre o caso, Polícia Civil (PC) confirmou que as três vitimas estavam retornando da empresa onde trabalham quando foram abordados por um homem armado. Além disso, a PC explicou que a 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias) vai investigar a autoria e motivação do crime.

Uma fonte policial, que terá nome e cargo preservados, afirma que nenhum dos três tinha registro de passagem pela polícia. "A polícia está caminhando na fase de investigação e, por isso, não pode dar mais detalhes. O que temos, de imediato, é que nenhum dos três passou pela polícia ou apresenta um histórico criminal", falou.

Um outro familiar, que também pediu para que seu nome não fosse revelado, diz que o caso assustou a todos porque episódios de violência são incomuns no distrito. "Esse negócio de facção, crime e essas coisas não tem por aqui. Graças a Deus, vivemos em paz aqui com vizinhos e todos. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava ver os meninos sendo mortos assim", fala o familiar.