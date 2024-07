TRIPLO HOMICÍDIO

Três homens são mortos em Candeias enquanto voltavam do trabalho

Um caso de triplo homicídio foi registrado na noite de quinta-feira (25), em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Polícia Civil (PC), três homens estavam retornando da empresa onde trabalham, na cidade quando, no distrito de Caroba, foram abordados por homem armado, que atirou na direção do trio.