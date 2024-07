CRIME

'Todo mundo correu para casa': triplo homicídio em Candeias aterrorizou distrito

Caso foi registrado na BA-524, no distrito de Caroba

Wendel de Novais

Publicado em 26 de julho de 2024 às 12:11

BA-524, distrito de Caroba Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O triplo homicídio registrado no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde de quinta-feira (25), aterrorizou moradores do distrito de Caroba, onde houve o crime. De acordo com moradores, o caso foi registrado por volta das 17h. As vítimas foram identificadas pela polícia como Everson Rodrigues Marinho, 24 anos, Wellington Santana dos Santos, 22, e Brendo Cordeiro Cardoso de Jesus, 22.

A reportagem ouviu familiares de Wellington, que explicaram que os três foram surpreendidos a pouco mais de 500m de casa quando voltavam do trabalho. Everson, a princípio, conseguiu fugir, mas foi alcançado e morto pelo suspeito. Na hora dos tiros, todos ficaram assustados em um primeiro momento e, depois, lembraram que era o horário de retorno dos três para o distrito.

"Foram muitos tiros, um barulho muito alto, apesar de não ter acontecido tão perto. Na hora, todo mundo correu para casa com as crianças. Quando passou um pouco, a gente foi lá ver, lembrando que era a hora deles voltarem. Chegamos lá e vimos os três de bruços, todos com tiros na cabeça", contou uma parente de Wellington, que preferiu não se identificar.

Questionados, os familiares afirmaram que não conseguem imaginar qual o motivo do crime. "A gente nem quer gravar entrevista direito porque não sabemos o que aconteceu. Os meninos eram trabalhadores, abriam e fechavam caminhão de fertilizante, limpando tudo. Há mais de cinco anos, eles faziam esse trabalho lá e voltavam pelo mesmo lugar. Eram pessoas boas, que não tinham problema com ninguém. Por isso, está todo com medo aqui", fala um outro familiar, que também prefere ter seu nome preservado.

Procurada para se manifestar oficialmente sobre o caso, Polícia Civil (PC) confirmou que as três vitimas estavam retornando da empresa onde trabalham quando foram abordados por um homem armado. Além disso, acrescentou que a 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias) vai investigar a autoria e motivação do crime.

Uma fonte policial, que terá nome e cargo preservados, afirma que nenhum dos três tinha registro de passagem pela polícia. "A polícia está caminhando na fase de investigação e, por isso, não pode dar mais detalhes. O que temos, de imediato, é que nenhum dos três passou pela polícia ou apresenta um histórico criminal", falou.