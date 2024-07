OPERAÇÃO SÉQUITO

Policiamento é reforçado em operação em Tancredo Neves

Operação tem como principal objetivo combater integrantes de facção, com envolvimento em diversos crimes

Publicado em 26 de julho de 2024 às 10:08

Operação em Tancredo Neves

O bairro de Tancredo Neves é alvo de uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar na manhã desta sexta-feira (26). A Operação Séquito tem como objetivo combater facções criminosas envolvidas em diversos crimes na região.

As ações visam ampliar as ações de inteligência e de policiamento ostensivo no bairro. Segundo o comandante da 23ªCIPM, Luciano Jorge, as ações vão acontecer em pontos sensíveis do bairro. "É uma operação que vai se desdobrar em pontos sensíveis na região, afim de inibir o tráfico de drogas e atuar nos locais da mancha criminal de CVLI e CVP", explicou.

A ação conta com equipes do policiamento ordinário, do Grupamento Aéreo (GRAER), dos Batalhões de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), de Choque e de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Segurança Pública foi ativado para auxiliar durante as ações no bairro de Tancredo Neves. Profissionais das quatro Forças da Segurança Pública, das Superintendências de Telecomunicações (STELECOM), de Inteligência (SI), de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP) e de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) serão empregados no CICC.