CRME

Homem é executado no bairro de Tancredo Neves

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou a morte de um homem sem identificação formal, vítima de disparos de arma de fogo, na Rua Direta de Tancredo Neves, no bairro de Tancredo Neves. Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na manhã deste sábado (13).

Ainda de acordo com com a Polícia Civil, guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências estão sendo realizadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), para identificar o autor, bem como a motivação do crime.