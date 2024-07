SALVADOR

Subtenente da PM é atropelado durante blitz em Sussuarana

Um subtenente da Polícia Militar foi atropelado durante uma blitz na noite dessa sexta-feira (12). O caso aconteceu na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro de Sussuarana, por volta das 22h.

Conhecido como Paim, o profissional atua na 48ª Companhia Independente da PM e coordenava as abordagens. Quando a equipe solicitou que uma moto com dois homens parasse, a dupla tentou escapar. Na tentativa de fuga, o piloto atropelou o militar, que foi arremessado no chão e sofreu uma forte pancada nacabeça.