ADEUS À FIGURA ILUSTRE

Chico Moreira será velado e cremado no cemitério Campo Santo, neste sábado (13)

Cremação será às 17h

Publicado em 13 de julho de 2024 às 09:39

Chico Moreira morreu aos 77 anos Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O velório de Chico Moreira, dono do tradicional restaurante Porto do Moreira, acontece neste sábado (13). Amigos e familiares se despedirão no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação. A cremação está agendada para 17h.

Dono do tradicional restaurante Porto do Moreira, Chico Moreira morreu nesta sexta-feira (12), aos 77 anos. O falecimento acontece um ano após o fechamento do restaurante, que funcionava no Largo do Mocambinho. De acordo com a filha de Chico, Cristina Moreira, ele sofreu insuficiências renal e respiratória agudas, além de uma hemorragia digestiva.

Chico assumiu o comando do restaurante, um dos mais tradicionais de Salvador, após a morte do seu irmão, Antônio, em 2018. O estabelecimento foi frequentado por figuras ilustres da Bahia, como Jorge Amado, Glauber Rocha e Caetano Veloso e encerrou as atividades em 17 de julho de 2023, após problemas financeiros.

O Porto do Moreira foi fundado em 1938, pelo carpinteiro português José Moreira no edifício Marquês de Abrantes, no bairro do Dois de Julho. Em 1966, houve a mudança de endereço para o Largo do Mocambinho, onde funcionou até o seu fechamento. Desde a fundação, o cardápio do restaurante contou com pratos como moqueca de carne, rabada com pirão, mocotó, moqueca de arraia e língua ensopada.

O local foi colocado à venda em 2022 após problemas financeiros agravados com a pandemia de Covid-19. Na época, Chico relatou ao CORREIO que o Porto do Moreira enfrentava dificuldades para fechar as contas, com dívidas que chegavam a R$ 100 mil. “Temos seis funcionários e era para ter menos, mas não tenho como pagar os encargos. O dinheiro foi todo embora. Então é isso, não tem condições de continuar. O movimento do Centro caiu muito, não é mais como antigamente”, disse.