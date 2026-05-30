RIO DE JANEIRO

Avião de pequeno porte cai em área residencial de Nova Iguaçu e mata piloto

Queda de aeronave ocorreu nos fundos de uma casa na Baixada Fluminense; não houve registro de vítimas entre moradores

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 20:55

Queda de avião de pequeno porte em área residencial de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Crédito: Reprodução

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste sábado (30) em uma área residencial de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e provocou a morte do piloto, de 69 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ele era o único ocupante da aeronave.

O acidente aconteceu por volta das 9h45 na Vila Bandeirantes, região próxima ao campo de aviação de Nova Iguaçu. Equipes do quartel de Queimados foram acionadas para a ocorrência, mas encontraram a vítima já sem sinais vitais.

Apesar do susto e da queda em uma área com residências, os bombeiros informaram que a aeronave não atingiu nenhuma casa. O avião caiu nos fundos de um imóvel, evitando uma tragédia ainda maior. Até o momento, não há registro de moradores feridos.

Imagens divulgadas pelas equipes de resgate mostram os destroços espalhados em um terreno localizado entre imóveis da região. A área foi isolada para o trabalho da perícia e para a remoção dos destroços.

O corpo do piloto foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre o trajeto da aeronave, nem sobre seu local de origem ou destino.