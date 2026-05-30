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Avião de pequeno porte cai em área residencial de Nova Iguaçu e mata piloto

Queda de aeronave ocorreu nos fundos de uma casa na Baixada Fluminense; não houve registro de vítimas entre moradores

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 20:55

Queda de avião de pequeno porte em área residencial de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense
Queda de avião de pequeno porte em área residencial de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Crédito: Reprodução

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste sábado (30) em uma área residencial de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e provocou a morte do piloto, de 69 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ele era o único ocupante da aeronave.

O acidente aconteceu por volta das 9h45 na Vila Bandeirantes, região próxima ao campo de aviação de Nova Iguaçu. Equipes do quartel de Queimados foram acionadas para a ocorrência, mas encontraram a vítima já sem sinais vitais.

Apesar do susto e da queda em uma área com residências, os bombeiros informaram que a aeronave não atingiu nenhuma casa. O avião caiu nos fundos de um imóvel, evitando uma tragédia ainda maior. Até o momento, não há registro de moradores feridos.

Imagens divulgadas pelas equipes de resgate mostram os destroços espalhados em um terreno localizado entre imóveis da região. A área foi isolada para o trabalho da perícia e para a remoção dos destroços.

O corpo do piloto foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre o trajeto da aeronave, nem sobre seu local de origem ou destino.

A investigação deverá apurar as circunstâncias da queda e eventuais falhas que possam ter contribuído para o acidente. Autoridades responsáveis pela aviação civil também devem acompanhar a apuração do caso.

Tags:

Avião rio de Janeiro

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