Banco Central anuncia vazamento de dados ligados a chaves Pix na Qesh

Autarquia informa que as informações vazadas foram de caráter cadastral

O Banco Central comunicou nesta segunda-feira (30), um "incidente de segurança" com dados pessoais vinculados a chaves Pix sob a responsabilidade da instituição de pagamentos Qesh. Em nota, a autarquia informa que as informações vazadas foram de caráter cadastral e que não permitem a movimentação de recursos ou acesso às contas.

As pessoas que tiverem dados cadastrais obtidos a partir desse incidente serão notificadas pelo aplicativo ou internet banking da sua instituição de pagamentos, informou o BC. Nem a autarquia, nem instituições participantes usarão outros meios de comunicação, como aplicativos e mensagem chamadas telefônicas.

"O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente", afirmou a autarquia.