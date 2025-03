B.O.

Banqueiro acusa ex-mulher de agredi-lo em lobby de hotel de luxo

Casal está separado há pouco mais de dois meses

O banqueiro Roberto Setubal, copresidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, acusa a ex-mulher, a empresária Daniela Fagundes, de agredi-lo com tapas, chutes, joelhadas e pontapés na noite de terça-feira (4), em um hotel de luxo de São Paulo.>

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Setubal registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra a ex por ameaça, injúria e agressões. A coluna teve acesso ao documento, que diz que Daniela chegou com a filha no hotel onde Setubal descansava e, na recepção, começou a agredi-lo "aparentemente por motivos de ciúmes".>