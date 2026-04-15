CRIME

Chileno de 65 anos é preso por furtar mochila dentro de aeroporto

Polícia afirma que suspeito já havia cometido outro crime semelhante dias antes no saguão

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 10:02

Chileno foi flagrado furtando mochila Crédito: Reprodução

Um homem de 65 anos foi preso em flagrante suspeito de furtar a mochila de uma passageira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com a polícia, a ação foi registrada em vídeo. As imagens mostram o chileno Winton Ricardo Fuentes Yanes aproveitando um momento de distração da vítima, que aguardava sentada no local, para pegar a mochila.

Após o furto, o suspeito deixou a área, mas acabou localizado por agentes da Polícia Civil. Durante a abordagem, ele desobedeceu à ordem de parada, tentou fugir e resistiu à prisão. Um dos policiais chegou a ser empurrado pelo homem, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Todos os itens levados foram recuperados. Entre eles estavam um notebook, livros e R$ 100 em dinheiro.

Ainda segundo a polícia, o suspeito já havia se envolvido em outro furto recentemente no mesmo aeroporto. No domingo (12), ele teria levado um fone de ouvido, um colar e R$ 600 de uma vítima de 29 anos no saguão do terminal.