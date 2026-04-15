Chileno de 65 anos é preso por furtar mochila dentro de aeroporto

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Carol Neves
Publicado em 15 de abril de 2026 às 10:02
Um homem de 65 anos foi preso em flagrante suspeito de furtar a mochila de uma passageira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.
De acordo com a polícia, a ação foi registrada em vídeo. As imagens mostram o chileno Winton Ricardo Fuentes Yanes aproveitando um momento de distração da vítima, que aguardava sentada no local, para pegar a mochila.
Após o furto, o suspeito deixou a área, mas acabou localizado por agentes da Polícia Civil. Durante a abordagem, ele desobedeceu à ordem de parada, tentou fugir e resistiu à prisão. Um dos policiais chegou a ser empurrado pelo homem, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
Todos os itens levados foram recuperados. Entre eles estavam um notebook, livros e R$ 100 em dinheiro.
Ainda segundo a polícia, o suspeito já havia se envolvido em outro furto recentemente no mesmo aeroporto. No domingo (12), ele teria levado um fone de ouvido, um colar e R$ 600 de uma vítima de 29 anos no saguão do terminal.
“Os (dois) casos foram registrados na 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), como furto, resistência e desobediência.” informou a 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista em nota.