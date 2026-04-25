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Ciro diz que 'se tivesse juízo' não disputaria Presidência e adia decisão para maio

A declaração foi feita durante um encontro de pré-candidatos a deputado estadual e federal do partido em São Paulo



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 25 de abril de 2026 às 18:03

Ciro Gomes foi um dos convidados do evento que debateu a seca na Bahia Crédito: Divulgação

O ex-ministro Ciro Gomes afirmou neste sábado (25) que deve decidir, na primeira quinzena de maio, se disputará a Presidência da República ou o governo do Ceará pelo PSDB, após convite do presidente nacional da sigla, Aécio Neves. A declaração foi feita durante um encontro de pré-candidatos a deputado estadual e federal do partido em São Paulo.

"Devo, na primeira quinzena de maio, tomar essa decisão. Presidência ou governo, um dos dois", disse Ciro, ao relatar que voltou a considerar uma candidatura após convite da sigla. "Eu estava resistindo à ideia de ser candidato, mas veio um convite do PSDB que me obriga, por respeito, a pensar, amadurecer o assunto", afirmou.

O ex-ministro havia dito que, "se tivesse juízo", não voltaria a disputar a Presidência, após dizer que se sentiu "profundamente humilhado" na campanha de 2022.

No mesmo evento, Ciro defendeu a reconstrução do partido e indicou apoio ao ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, como possível candidato ao governo paulista. "Mais do que nunca é hora do PSDB se levantar, restaurar a sua confiança e propor um novo projeto nacional. O Paulo deve ser o nosso candidato a governador, se assim ele puder, porque é um quadro pronto para qualquer tarefa", afirmou.

Serra confirmou que deve tomar sua decisão no mesmo período indicado por Ciro. "A gente tem o convite do partido, uma pré-candidatura a governador e também a deputado federal. Na primeira quinzena de maio deve se encaminhar", disse.