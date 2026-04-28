ASTROS

Cometa atinge brilho máximo e pode ser visto do Brasil nesta terça e quarta

Especialista ensina "pulo do gato" para localizar o cometa no horizonte Oeste logo após o pôr do Sol

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:53

Cometa atinge brilho máximo e pode ser visto do Brasil nesta terça e quarta Crédito: Divulgação

O céu brasileiro ganha um visitante ilustre nestas próximas horas. O cometa C/2025 R3 está em sua fase de maior proximidade e brilho, oferecendo uma das melhores oportunidades de observação do ano. O fenômeno, que tem atraído a atenção de astrônomos amadores, atinge seu ápice nesta quarta (28) e quinta-feira (29), antes de começar a se afastar e perder intensidade luminosa.

Diferente de grandes cometas históricos, o C/2025 R3 exige técnica para ser encontrado. Segundo o professor doutor Marcos Calil, da Urânia Planetário, o segredo é não procurar o cometa aleatoriamente. "A dica de ouro é utilizar o planeta Vênus, que brilha intensamente no horizonte Oeste, como ponto de partida. O cometa estará posicionado ao lado esquerdo em relação a Vênus, facilitando a vida de quem usa binóculos ou telescópios", afirma Calil.