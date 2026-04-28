Cometa atinge brilho máximo e pode ser visto do Brasil nesta terça e quarta

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Perla Ribeiro
Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:53
O céu brasileiro ganha um visitante ilustre nestas próximas horas. O cometa C/2025 R3 está em sua fase de maior proximidade e brilho, oferecendo uma das melhores oportunidades de observação do ano. O fenômeno, que tem atraído a atenção de astrônomos amadores, atinge seu ápice nesta quarta (28) e quinta-feira (29), antes de começar a se afastar e perder intensidade luminosa.
Diferente de grandes cometas históricos, o C/2025 R3 exige técnica para ser encontrado. Segundo o professor doutor Marcos Calil, da Urânia Planetário, o segredo é não procurar o cometa aleatoriamente. "A dica de ouro é utilizar o planeta Vênus, que brilha intensamente no horizonte Oeste, como ponto de partida. O cometa estará posicionado ao lado esquerdo em relação a Vênus, facilitando a vida de quem usa binóculos ou telescópios", afirma Calil.
A observação deve ser feita logo após o pôr do Sol, em um local com o horizonte livre de prédios, montanhas ou árvores. Como o astro está baixo no céu, a janela de tempo é curta: cerca de 45 a 60 minutos antes que ele se ponha.