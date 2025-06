R$ 25 MILHÕES

Como André do Rap, megatraficante que teve fortuna descoberta pela polícia, foi solto pelo STF

Condenado a 25 anos de prisão, ele segue desaparecido desde 2020 após decisão polêmica



Carol Neves

Estadão

Publicado em 10 de junho de 2025 às 11:31

André do Rap Crédito: Reprodução

Um levantamento do Departamento de Inteligência Policial (Dipol) revelou que organizações criminosas movimentaram R$ 16,8 bilhões em 100 mil contas bancárias analisadas entre janeiro de 2024 e maio de 2025. Desse montante, R$ 25,1 milhões estariam vinculados a empresas suspeitas de ligação com André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, um dos principais nomes do narcotráfico internacional e foragido desde 2020. >

André do Rap, de 47 anos, foi solto após uma decisão individual do então ministro do STF Marco Aurélio Mello, que considerou haver excesso de prazo em sua prisão processual. A liminar foi posteriormente cassada pelos demais ministros, mas o traficante já havia desaparecido. Condenado a 25 anos de prisão em dois processos distintos, ele já tinha histórico de foragido entre 2014 e 2019, quando foi preso em uma mansão em Angra dos Reis (RJ), onde ostentava um patrimônio estimado em R$ 17 milhões.>

Segundo investigações, o traficante se passava por agente de artistas e jogadores de futebol para lavar dinheiro do tráfico. Morador de Santos (SP), ele frequentava Angra dos Reis nos fins de semana e fazia voos fretados para Jacarepaguá, no Rio, onde cuidava de negócios ilícitos. O apelido "do Rap" surgiu após sua primeira prisão, em 1996. Integrante do PCC desde 2005, ele passou a compor músicas e promover bailes funk no Guarujá após ser solto em 2008.>

Vida de luxo e conexões internacionais>

André do Rap vivia cercado de luxo: promovia festas em mansões, viajava de helicóptero e chegou a adquirir uma lancha Azimut de R$ 6 milhões em nome de um laranja. A embarcação era mantida por três marinheiros, e sua residência contava com caseiro e empregados domésticos.>