DINHEIRO NA CONTA

Resultado Lotofácil 3694: aposta única leva prêmio de mais de R$ 1 milhão

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta segunda-feira (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 04:30

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso nº 3694 da Lotofácil foi sorteado na noite desta segunda-feira (25), no Espaço da Sorte. O prêmio principal de mais de R$ 1 milhão saiu para apenas uma aposta.

O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Maruim (SE), na lotérica Rafaela Loterias. A aposta é do tipo simples de 15 números, com o custo mínimo de R$ 3,50.

O vencedor faturou R$ 1.286.402,91.

Além dos ganhadores principais, 434 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 887,85 cada. Outras 14.320 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos.

Com 12 números acertados, 108.888 apostas ganharam R$ 14,00, enquanto 516.445 levaram R$ 7 ao acertar 11 números.



Os números sorteados foram: 02-04-05-07-08-09-13-14-17-18-19-20-22-23-24.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago