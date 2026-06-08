Dupla Sena 2967 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (8)

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Elaine Sanoli
Publicado em 8 de junho de 2026 às 18:31
O concurso de nº 2967 do jogo lotérico Dupla Sena será sorteado na noite desta segunda-feira (8), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio total estimado é de R$ 2,8 milhões.
Os números sorteados serão divulgados a partir das 21h.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
Com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador tem duas chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.
Cada jogador pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor das apostas variam entres R$ 3,00 e R$ 15 mil.
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).