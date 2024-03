FEMINICÍDIO

'Ele bate para machucar', disse mulher grávida antes de ser morta por namorado

Kaique Sales confessou ter matado Kaylane Vitória, de 19 anos

Publicado em 19 de março de 2024 às 20:31

A jovem Kaylane Vitória foi morta pelo namorado no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Uma jovem de 19 anos foi morta na madrugada desta segunda-feira (18) pelo namorado em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. A vítima estava grávida e o namorado, que confessou o crime, teria premeditado o assassinato.

Mensagens obtidas pelo jornal Extra mostram que Kaylane Vitória contava para uma amiga os episódios de agressão. Em uma delas, a jovem disse que Kaique Sales, autor do crime, batia para machucar.

Há cerca de uma semana, a jovem descobriu que estava grávida. Sua melhor amiga, Maria Clara de Sousa, contou que Kaique pediu para a mulher abortar e ela começou a pensar em fazer um procedimento. Mas, no domingo, ele a matou com uma navalha de barbeiro. O corpo estava no quarto, nu e coberto apenas com uma toalha.

Depois que ele descobriu sobre o sonho de Kaylane em ser mãe, começou a tratar a jovem de forma diferente e pediu para que realizasse o aborto. “No dia que foi morta, ela chegou a me pedir para ir à casa dela, mas depois disse que o Kaique iria e acabei não indo”, contou Maria Clara.

No início do mês, Kaylane enviou mensagens à amiga narrando as agressões. "Se você perguntar, ele vai negar até a morte. Ele só mostra o que vocês sabem. Sonso. Nunca pensei que ele fosse como é, até (eu) passar. Para mim era o príncipe encantado".

"Ele bate pra machucar. Ainda consegue ser pior que meu ex-namorado. Ele machucou meu pescoço esses dias e quase caí no chão", continuou.

Crime premeditado

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (18), Kaique Sales Simões, que confessou ter matado Kaylane Vitório. Em depoimento, Kaique contou que se relacionava sexualmente semanalmente com a vítima e no domingo teve uma discussão com ela sobre a gravidez.

Durante a briga, ele diz ter cortado o pescoço da vítima com uma lâmina que comprou para aprender a profissão de barbeiro. Kaique ainda confessou que já tinha a intenção de matar Kaylane com o barbeador e que está arrependido.

O corpo de Kaylane foi encontrado em seu quarto, de bruços e sem roupas pela sua família, que voltava de uma festa. Testemunhas contaram à polícia que a relação entre eles era conturbada, e que ele já teria agredido Kaylane.

Kaique ainda foi flagrado por câmeras de segurança entrando e saindo da casa da vítima, tentando esconder o rosto com a mão e uma toalha.

Entregue pelo pai

Após serem acionados, dois policiais militares foram ao local do crime e constataram que Kaylane estava morta. Familiares da vítima já suspeitavam que o autor era o namorado e entregaram uma fotografia dele aos agentes. Ao buscar o suspeito pelas ruas do entorno, eles foram parados pelo pai de Kaique, que levou os policiais até sua casa, onde ele foi preso.