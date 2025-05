FIM DO PRAZO

Enem 2025: prazo para pedir isenção da taxa acaba nesta sexta (2)

Dos 4,3 milhões de inscritos confirmados no Enem do ano passado, 63,6% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 2 de maio de 2025 às 07:57

Os candidatos que têm direito a a ficar livre de pagar a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 devem solicitar a isenção até as 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (2). O período foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) em 25 de abril. Os pedidos devem ser enviados por meio da internet, na Página do Participante do exame, com o login do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br. O valor da taxa de inscrição ainda não foi divulgado, mas, na edição de 2024, foi de R$ 85. Dos 4,3 milhões de inscritos confirmados no Enem do ano passado, 63,6% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição.>

Estudantes podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem Crédito: Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock

Os participantes que não solicitarem o recurso ou tiverem o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2025 reprovado deverão fazer a inscrição conforme futuro edital do Enem 2025. Posteriormente, em período a ser definido, o custo de inscrição deverá ser pago para a pessoa ter a adesão confirmada. Mesmo com a isenção confirmada pela equipe do Inep, o estudante precisará fazer a sua inscrição, no período a ser divulgado no futuro edital do Enem 2025.>

Também acaba nesta sexta-feira (2) o prazo para que os participantes do Enem do ano passado que tiveram a gratuidade da taxa de inscrição, faltaram aos dias de prova, e, agora, desejam fazem novamente o Enem de graça. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação das provas, explica que a justificativa de ausência também deve ser feita na Página do Participante. >

O resultado da justificativa de ausência no Enem 2024 e solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025 será publicado em 12 de maio. O solicitante que tiver o pedido negado para justificativa de ausência no Enem 2024 ou para solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025 pode entrar com recurso entre 12 e 16 de maio. O resultado final das contestação será conhecido em 22 de maio. >

Quem tem direito a isenção:>

candidatos matriculados na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2025), em escola pública;

candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em unidade de ensino privada;



candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e Integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico);



participantes do programa federal Pé-de-Meia.

>

Condições aceitas como justificava para ausência no Enem de 2024:>

assalto/furto;

acidente de trânsito;



morte na família;



maternidade e paternidade;



mudança de domicílio para acompanhamento de familiar;



privação de liberdade;



emergência/internação/repouso médico ou odontológico;



e trabalho ou atividade escolar.

>