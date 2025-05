POLÍCIA INVESTIGA

Fã de Fórmula 1, brasileira é encontrada morta no Japão

Amanda era natural do município de Caldazinha, Região Metropolitana de Goiânia (GO)

A goiana Amanda Borges da Silva foi encontrada morta no Japão, onde assistiu ao GP de Fórmula 1 realizado no país, no dia 6 de abril. Ela era fã de F1 e natural de Caldazinha, município da Região Metropolitana de Goiânia (GO).>