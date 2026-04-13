DIAGNÓSTICO

Exaustão nem sempre é burnout: alterações hormonais podem explicar cansaço persistente em mulheres

Avaliação clínica é essencial diante de sintomas inespecíficos como fadiga, alterações de humor e distúrbios do sono

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de abril de 2026 às 13:37

Alterações hormonais podem explicar cansaço persistente em mulheres Crédito: Made with Google AI

A queixa de cansaço persistente tem se tornado cada vez mais frequente nos consultórios médicos. Em paralelo, o diagnóstico de burnout ganhou popularidade e passou a ser frequentemente associado a quadros de exaustão física e mental. No entanto, nem todos os casos têm origem ocupacional ou psicológica, o que acende um alerta importante para o risco de subdiagnóstico de alterações hormonais, especialmente em mulheres.

Do ponto de vista clínico, a fadiga é um sintoma inespecífico, que pode estar associado a diferentes condições, incluindo disfunções endócrinas, como alterações nos níveis de estrogênio, progesterona e hormônios tireoidianos.“A fadiga é um sintoma transversal, que exige um olhar clínico ampliado. Nem toda paciente exausta está em burnout. Na prática, muitas já chegam com esse diagnóstico, mas apresentam sinais consistentes de desregulação hormonal quando avaliadas de forma mais criteriosa”, afirma a ginecologista e obstetra Daniella Campos, diretora médica da Clínica Elsimar Coutinho, em São Paulo.

Fadiga como expressão sistêmicaA fadiga pode ser definida como uma sensação subjetiva de exaustão, associada à redução da capacidade funcional física e cognitiva. No contexto do burnout, está relacionada ao estresse ocupacional crônico. Já nas alterações hormonais, reflete uma desorganização do eixo endócrino, com repercussões amplas no organismo.

Entre as condições mais frequentemente associadas a esse quadro estão:

Síndrome do climatério (transição menopausal)

Disfunções tireoidianas, como o hipotireoidismo

Alterações hormonais no puerpério

Síndrome dos ovários policísticos, em determinados perfis (fadiga física, sobrecarga metabólica, instabilidade hormonal e impacto emocional)

Essas condições impactam diretamente o metabolismo, a qualidade do sono, o humor e a função cognitiva, simulando quadros de exaustão emocional. Quando o cansaço ganha contextoIsoladamente, a fadiga tem valor diagnóstico limitado. No entanto, quando associada a outros sinais clínicos, pode indicar um desequilíbrio hormonal subjacente.

Entre os principais sintomas associados estão:

Distúrbios do sono (insônia ou sono fragmentado)

Alterações do ciclo menstrual

Redução da libido

Oscilações de humor

Ganho de peso ou dificuldade de emagrecimento

Déficits de atenção e memória

“O cansaço, por si só, raramente explica o quadro. O que orienta o diagnóstico é o conjunto de sintomas e, principalmente, o contexto hormonal daquela paciente. É isso que direciona o raciocínio clínico”, ressalta a médica.

A influência do estilo de vida e seus limites

Fatores como estresse crônico, privação de sono, alimentação inadequada e sedentarismo exercem influência direta sobre o sistema endócrino e podem contribuir para quadros de desregulação hormonal.Ainda assim, há uma lacuna importante na prática clínica: a baixa frequência de avaliações hormonais preventivas. Em muitos casos, a investigação só é iniciada quando o impacto na qualidade de vida já é significativo. Outro ponto relevante é o viés diagnóstico.

“Existe uma tendência de atribuir sintomas inespecíficos ao componente emocional, especialmente em mulheres. Essa simplificação pode atrasar a identificação de causas orgânicas e comprometer a condução adequada do caso”, enfatiza a ginecologista. A importância do diagnóstico diferencialDe acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-11), o burnout está restrito ao contexto ocupacional e não deve ser utilizado para descrever experiências em outras áreas da vida.Dessa forma, a avaliação de pacientes com fadiga persistente deve ser abrangente, incluindo investigação de causas hormonais, metabólicas, psiquiátricas e comportamentais.

Entre os principais pilares da investigação estão:

Dosagem de hormônios sexuais (estrogênio e progesterona)

Avaliação da função tireoidiana (TSH, T3 e T4)

Análise clínica do ciclo menstrual e histórico reprodutivo

Avaliação do sono, alimentação e nível de estresse

Quando tratar apenas o sintoma não é suficiente

A condução terapêutica baseada em diagnósticos imprecisos tende a gerar respostas parciais ou insatisfatórias. Intervenções focadas exclusivamente em mudanças comportamentais ou suporte psicológico, embora relevantes, podem não ser suficientes quando há um componente hormonal envolvido.