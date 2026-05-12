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Gigante do varejo planeja investimento de mais de R$ 1 bilhão e quer chegar a 200 megalojas no Brasil ainda este ano

Rede fundada por Luciano Hang prevê investir até R$ 1,2 bilhão para ampliar presença no país e acelerar crescimento do faturamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:03

Loja Havan
Loja Havan Crédito: Reprodução

O empresário Luciano Hang, fundador da Havan, anunciou novos passos para ampliar a presença da rede no país. Atualmente com 190 unidades, a empresa pretende alcançar a marca de 200 megalojas espalhadas pelo Brasil até o fim de 2026. As informações foram divulgadas por Hang em entrevista ao NSC Total

"Eu acho que cabem ainda mais ou menos 200, 300 lojas no Brasil. Vamos devagar, tentando fazer talvez 10 lojas por ano daqui para frente", diz Luciano Hang.

Para colocar o plano em prática, a companhia prevê investimentos que podem chegar a R$ 1,2 bilhão. A expectativa é que a expansão ajude a elevar o faturamento da varejista para R$ 22 bilhões, acima dos R$ 18,5 bilhões registrados em 2025.

A história da Havan

Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação
A loja mudou de endereço pela primeira vez em 1989, para um espaço maior ainda em Brusque por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
Luciano Hang teve a ideia sobre a fachada em viagem aos EUA por Divulgação
Fundador, Luciano Hang é a cara da Havan por Divulgação
A Havan já está presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com megalojas espalhadas por diferentes estados por Divulgação
A empresa prevê investir até R$ 1,2 bilhão na abertura de novas unidades e na ampliação da operação até 2026 por Divulgação
A rede pretende chegar a 200 megalojas no Brasil até o fim de 2026 por Divulgação
Empresa teve maior faturamento da história em 2025: R$ 18,5 bilhões por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
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Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação

A estratégia da empresa envolve inaugurações em diferentes regiões do país, reforçando a atuação nacional da marca. Segundo o planejamento, as novas unidades deverão seguir o padrão já adotado pela rede, com foco em atendimento ao cliente e fortalecimento da experiência de compra.

"(Vamos) seguir em passos coordenados para que a gente possa ter tranquilidade de ir melhorando ano a ano. Porque você precisa não só abrir lojas, mas cuidar dos colaboradores, clientes, fornecedores. E cuidar das lojas antigas, dando manutenção, beleza. Muitas delas tendo que refazê-las, porque já estão no modelo muito antiquado", acrescentou. 

Com o projeto, a Havan busca ampliar ainda mais sua participação no varejo brasileiro e consolidar a meta de operar 200 megalojas no país, apostando no aumento do faturamento e no fortalecimento da marca no mercado nacional.

Tags:

Havan

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