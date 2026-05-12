R$ 22 MILHÕES NA MIRA

Gigante do varejo planeja investimento de mais de R$ 1 bilhão e quer chegar a 200 megalojas no Brasil ainda este ano

Rede fundada por Luciano Hang prevê investir até R$ 1,2 bilhão para ampliar presença no país e acelerar crescimento do faturamento

Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:03

Loja Havan Crédito: Reprodução

O empresário Luciano Hang, fundador da Havan, anunciou novos passos para ampliar a presença da rede no país. Atualmente com 190 unidades, a empresa pretende alcançar a marca de 200 megalojas espalhadas pelo Brasil até o fim de 2026. As informações foram divulgadas por Hang em entrevista ao NSC Total

"Eu acho que cabem ainda mais ou menos 200, 300 lojas no Brasil. Vamos devagar, tentando fazer talvez 10 lojas por ano daqui para frente", diz Luciano Hang.

Para colocar o plano em prática, a companhia prevê investimentos que podem chegar a R$ 1,2 bilhão. A expectativa é que a expansão ajude a elevar o faturamento da varejista para R$ 22 bilhões, acima dos R$ 18,5 bilhões registrados em 2025.

A história da Havan 1 de 12

A estratégia da empresa envolve inaugurações em diferentes regiões do país, reforçando a atuação nacional da marca. Segundo o planejamento, as novas unidades deverão seguir o padrão já adotado pela rede, com foco em atendimento ao cliente e fortalecimento da experiência de compra.

"(Vamos) seguir em passos coordenados para que a gente possa ter tranquilidade de ir melhorando ano a ano. Porque você precisa não só abrir lojas, mas cuidar dos colaboradores, clientes, fornecedores. E cuidar das lojas antigas, dando manutenção, beleza. Muitas delas tendo que refazê-las, porque já estão no modelo muito antiquado", acrescentou.