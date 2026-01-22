TRANSPORTE

Idosa denuncia cobrança de R$ 1,4 mil em corrida de R$ 13 em aplicativo

Plataforma bloqueou o motorista

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 22:19

Motorista de aplicativo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma idosa denunciou ter sido vítima de um golpe durante uma viagem por aplicativo da 99. O caso ocorreu na cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Ao final da corrida, a mulher pagou R$ 1.411,19 por uma viagem que custava apenas R$ 13,45.

Segundo informações do jornal O Dia, a corrida foi realizada no dia 15 de janeiro. Após o término da viagem, durante a qual estava acompanhada de familiares, o motorista solicitou que o pagamento fosse feito por meio de Pix, utilizando um QR Code. A transação foi realizada com o valor incorreto, mas a vítima só percebeu o erro minutos depois, já fora do veículo.

De acordo com a família, o valor pago correspondia a todo o saldo disponível na conta da idosa. Eles tentaram entrar em contato com o motorista por meio de ligações e mensagens para reaver a quantia, mas não obtiveram sucesso. Diante da falta de retorno, a família passou a suspeitar de um golpe.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual 1 de 9

Na quarta-feira (21), seis dias após o ocorrido, o motorista se apresentou na 126ª Delegacia de Polícia e efetuou a devolução integral do valor pago, conforme apurado pelo portal Metrópoles. Por esse motivo, não foi registrado boletim de ocorrência.