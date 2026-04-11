ENTENDA

Igreja famosa do Nordeste terá que ser desmontada após decisão da Justiça

Município e Estado informaram que vão recorrer da decisão

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 15:58

Igreja fica localizada na Praia do Saco Crédito: Divulgação

Uma decisão da Justiça Federal determinou que a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na Praia do Saco, na cidade Estância, em Sergipe, seja desmontada e realocada. O motivo é a erosão provocada pelo avanço do mar, que estaria colocando o templo em risco. A igreja, construída no século XVI, é considerada patrimônio do município.

A Justiça determinou que a retirada seja realizada com planejamento. Uma nova construção deve ser feita na Praia do Saco, mantendo as características arquitetônicas originais. A Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem foi fundada por jesuítas por volta de 1575 para catequese no Rio Real.

Igreja fica localizada na Praia do Saco 1 de 4

A decisão da 7ª Vara Federal decorre de uma Ação Civil Pública sobre a preservação ambiental da área. O Governo de Sergipe, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), disse que tem atuado de forma contínua na proteção do litoral e confirmou que irá recorrer da decisão.

O procurador do município de Estância, Alysson Leite, afirmou que a gestão foi pega de surpresa com a decisão e que vai recorrer, além de entrar com um embargo para que o juiz explique como será a desmontagem, já que a estrutura tem mais de 400 anos, conforme divulgado pelo g1.