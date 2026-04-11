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Igreja famosa do Nordeste terá que ser desmontada após decisão da Justiça

Município e Estado informaram que vão recorrer da decisão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 15:58

Igreja fica localizada na Praia do Saco
Igreja fica localizada na Praia do Saco Crédito: Divulgação

Uma decisão da Justiça Federal determinou que a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na Praia do Saco, na cidade Estância, em Sergipe, seja desmontada e realocada. O motivo é a erosão provocada pelo avanço do mar, que estaria colocando o templo em risco. A igreja, construída no século XVI, é considerada patrimônio do município. 

A Justiça determinou que a retirada seja realizada com planejamento. Uma nova construção deve ser feita na Praia do Saco, mantendo as características arquitetônicas originais. A Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem foi fundada por jesuítas por volta de 1575 para catequese no Rio Real. 

Igreja fica localizada na Praia do Saco

Igreja fica localizada na Praia do Saco por Reprodução
Igreja fica localizada na Praia do Saco por Reprodução/TV Sergipe
Igreja fica localizada na Praia do Saco por Reprodução
Igreja fica localizada na Praia do Saco por Divulgação
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Igreja fica localizada na Praia do Saco por Reprodução

A decisão da 7ª Vara Federal decorre de uma  Ação Civil Pública sobre a preservação ambiental da área. O Governo de Sergipe, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), disse que tem atuado de forma contínua na proteção do litoral e confirmou que irá recorrer da decisão. 

O procurador do município de Estância, Alysson Leite, afirmou que a gestão foi pega de surpresa com a decisão e que vai recorrer, além de entrar com um embargo para que o juiz explique como será a desmontagem, já que a estrutura tem mais de 400 anos, conforme divulgado pelo g1. 

Em 2018, foi realizada uma obra de contenção do avanço do mar sobre a Igreja de Nossa Senhora de Boa Viagem, com a colocação de primeiras pedras em frente ao templo. A obra atendeu ao recurso da Prefeitura e da Diocese do Município, que haviam solicitado autorização para construir uma barreira de contenção ou um quebra-mar no local. 

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