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Lotofácil acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 5 milhões; confira resultado

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas sorteadas nesta quinta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 06:57

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

A Lotofácil acumulou novamente e o próximo sorteio poderá pagar R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O concurso 3697 foi realizado na noite desta quinta-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e não teve ganhadores na faixa principal.

Os números sorteados foram: 01, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Sem apostas vencedoras com 15 acertos, o prêmio acumulou para o concurso desta sexta-feira (29). O valor acumulado para o próximo sorteio já supera R$ 1,1 milhão, enquanto a Lotofácil da Independência acumula mais de R$ 110,4 milhões.

Na segunda faixa de premiação, com 14 acertos, 235 apostas foram contempladas e receberão R$ 1.430,64 cada.

Confira os demais resultados:

15 acertos: não houve ganhadores;

14 acertos: 235 apostas ganhadoras, R$ 1.430,64;

13 acertos: 9.976 apostas ganhadoras, R$ 35,00;

12 acertos: 117.487 apostas ganhadoras, R$ 14,00;

11 acertos: 563.988 apostas ganhadoras, R$ 7,00.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a arrecadação total do concurso foi de R$ 19.474.906,50.

As apostas para o próximo sorteio podem ser registradas até as 19h desta sexta-feira (29), em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

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