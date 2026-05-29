LOTERIA

Lotofácil acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 5 milhões; confira resultado

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas sorteadas nesta quinta-feira (28)

Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 06:57

Lotofácil Crédito: Shutterstock

A Lotofácil acumulou novamente e o próximo sorteio poderá pagar R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O concurso 3697 foi realizado na noite desta quinta-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e não teve ganhadores na faixa principal.

Os números sorteados foram: 01, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Sem apostas vencedoras com 15 acertos, o prêmio acumulou para o concurso desta sexta-feira (29). O valor acumulado para o próximo sorteio já supera R$ 1,1 milhão, enquanto a Lotofácil da Independência acumula mais de R$ 110,4 milhões.

Na segunda faixa de premiação, com 14 acertos, 235 apostas foram contempladas e receberão R$ 1.430,64 cada.

Confira os demais resultados:

15 acertos: não houve ganhadores;

14 acertos: 235 apostas ganhadoras, R$ 1.430,64;

13 acertos: 9.976 apostas ganhadoras, R$ 35,00;

12 acertos: 117.487 apostas ganhadoras, R$ 14,00;

11 acertos: 563.988 apostas ganhadoras, R$ 7,00.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a arrecadação total do concurso foi de R$ 19.474.906,50.