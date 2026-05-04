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Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre

Dois homens foram detidos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:18

Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre
Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre Crédito: Divulgação

Cerca de 155 aves silvestres foram resgatadas em uma feira livre na manhã desta segunda-feira (4). Os animais foram encontrados na cidade de Lagarto, em Sergipe. Dois homens foram detidos.

A ação da Polícia Militar de Sergipe e da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) teve como objetivo coibir a comercialização irregular de fauna silvestre, prática que configura crime ambiental. Durante a operação, as equipes identificaram diversas aves nativas mantidas em condições inadequadas, acondicionadas em gaiolas e cumbucas, prontas para venda.

Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre

Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre por Divulgação
Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre por Divulgação
Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre por Divulgação
Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre por Divulgação
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Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre por Divulgação

Diante da irregularidade, foi oficializado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra dois homens. As aves apreendidas foram resgatadas e devolvidas ao habitat natural após os procedimentos necessários.

“A Polícia Militar de Sergipe destaca que a atuação conjunta com a Adema reforça o compromisso das instituições com a preservação do meio ambiente e o combate aos crimes ambientais, contribuindo para a proteção da biodiversidade e o equilíbrio ecológico no estado”, informou a PM.

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