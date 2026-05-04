MEIO AMBIENTE

Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre

Dois homens foram detidos

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:18

Mais de 150 aves silvestres são resgatadas em feira livre Crédito: Divulgação

Cerca de 155 aves silvestres foram resgatadas em uma feira livre na manhã desta segunda-feira (4). Os animais foram encontrados na cidade de Lagarto, em Sergipe. Dois homens foram detidos.

A ação da Polícia Militar de Sergipe e da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) teve como objetivo coibir a comercialização irregular de fauna silvestre, prática que configura crime ambiental. Durante a operação, as equipes identificaram diversas aves nativas mantidas em condições inadequadas, acondicionadas em gaiolas e cumbucas, prontas para venda.

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Diante da irregularidade, foi oficializado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra dois homens. As aves apreendidas foram resgatadas e devolvidas ao habitat natural após os procedimentos necessários.