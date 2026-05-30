PRÊMIO MILIONÁRIO

Mega-Sena 3013 hoje: confira o resultado deste sábado (30)

Prêmio estimado é de R$ 10 milhões

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 21:03

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O concurso de nº 3013 do jogo lotérico Mega-Sena foi sorteado na noite deste sábado (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 10 milhões.

Os números sorteados foram: 21-14-02-34-44-22.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.