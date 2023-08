Morre José Murilo de Carvalho, historiador e membro da Academia Brasileira de Letras

O historiador e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) José Murilo de Carvalho, de 83 anos, morreu na madrugada deste domingo, 13. Ele estava internado com covid-19. Carvalho foi fundamental para o entendimento sobre como reflexos da escravidão, do colonialismo, da formação do Império e da República e da relação dos militares com o poder influenciam o Brasil até hoje.



Na primeira tentativa de entrar na universidade, foi reprovado no vestibular para Economia por não resolver uma equação de 2º grau. Aí veio a guinada que marcaria as Ciências Humanas no Brasil: foi o 2º melhor colocado entre os aceitos no curso de Sociologia Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde se formou. Mais tarde, ganhou o título de mestre em Ciência Política pela Universidade de Stanford (EUA), onde defendeu tese sobre o Império Brasileiro.