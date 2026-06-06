INVESTIGAÇÃO

Nepotismo amoroso: prefeito é acusado de nomear enfermeira com quem mantinha relacionamento fora do casamento

Promotoria acusa prefeito de São José dos Campos de favorecer enfermeira com quem mantinha relacionamento, segundo Ministério Público



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:28

prefeito é acusado de nomear enfermeira com quem mantinha relacionamento Crédito: Prefeitura de São José dos Campos/Reprodução

O prefeito de São José dos Campos (SP), Anderson Farias Ferreira (PSD), é alvo de uma ação civil por improbidade administrativa sob acusação de nepotismo afetivo. Segundo o Ministério Público, ele teria nomeado, de forma sucessiva, a enfermeira Milena Guimarães Coelho para cargos comissionados.

A ação, com 24 páginas, foi apresentada pela promotora de Justiça Ana Cristina Ioriatti Chami. No documento, ela afirma que o prefeito e Milena mantêm um relacionamento amoroso e solicita a anulação das nomeações, a quebra de sigilo bancário de ambos, além da condenação com suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa.

"Recebi com absoluta indignação a presente ação proposta pelo Ministério Público, tendo em vista que em momento algum pratiquei qualquer irregularidade ou ilegalidade", declarou o prefeito.

Anderson também afirmou confiar na Justiça. "Esclareço que tomarei ciência integral do processo, adotando todas as medidas cabíveis para a devida defesa da verdade."

Nomeações íntimas

De acordo com o Ministério Público, o caso configura uma violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade na administração pública, uma vez que as nomeações teriam ocorrido em meio a uma relação íntima com o chefe do Executivo.

A promotoria sustenta que Milena ocupou diversos cargos comissionados supostamente favorecida por sua proximidade pessoal com o prefeito, situação que, segundo o órgão, seria de conhecimento no ambiente administrativo e funcionaria como fator de privilégio.

Para a promotora, o caso caracteriza nepotismo impróprio, em desacordo com a Súmula Vinculante 13 e com os princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal.

"Há evidências de que as nomeações da sra. Milena Guimarães Coelho na administração pública de São José dos Campos foram efetivadas concomitantemente a seu relacionamento afetivo com o prefeito, sendo que mantinham relação adúltera, impondo-se nulidade dos atos de nomeação e responsabilização pela improbidade explícita", afirma.

Briga com esposa do prefeito

A denúncia veio à tona em meio a um conflito envolvendo Milena e Sheila Cristina Thomaz Ferreira, esposa do prefeito. Segundo relato, após assumir o cargo de diretora do Departamento de Vigilâncias em Saúde, Milena teria passado a sofrer perseguições por parte de Sheila, que chegou a ir até seu local de trabalho.

Milena também afirma que Sheila teria elaborado um dossiê com informações que considera inverídicas, além de monitorar seus passos por meio de registros fotográficos em diferentes locais, com o objetivo de provocar sua demissão.