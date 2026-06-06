COLAPSO

Juiz que fazia live sobre interdição de ponte de R$ 36 milhões é um dos feridos em desabamento; VÍDEO

Edinaldo teve fraturas e sofreu uma lesão renal com sangramento interno e foi internado; outras três pessoas ficaram feridas

Wladmir Pinheiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 11:49

Juiz que fazia live sobre interdição de ponte de R$ 36 milhões é um dos feridos em desabamento; VÍDEO Crédito: Reprodução

O juiz aposentado Edinaldo Muniz, 54 anos, fazia uma transmissão ao vivo em uma rede social enquanto falava da interdição da Ponte Frei Paolino Baldassari, minutos antes do desabamento na noite de sexta-feira (5), em Sena Madureira, no interior do Acre. Ele é um dos quatro feridos no colapso da ponte.

No acidente, Edinaldo teve fraturas e sofreu uma lesão renal com sangramento interno. "Ele está estável, consciente, hemodinâmicamente estável, mas ele precisa ser operado, precisa ser abordado cirurgicamente. Como aqui [hospital] não tem essa estrutura, a gente resolveu transferir para o Rio Branco, e a ambulância 01, que é a de suporte avançado, vai encontrar o paciente no meio do caminho", explicou o médico José Hassem ao g1 Acre.

Edinaldo Muniz, o irmão dele, Ednei Muniz, 51, e Antônio Morais Lima Filho, 36, estão entre as vítimas levadas ao Hospital João Câncio Fernandes e transferidas para Rio Branco. Weverton Murieta, 34 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), Edinaldo teve fraturas.

Em nota, o governo informou que enviou equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social (SEASDH) para prestar apoio aos feridos e à população de Sena Madureira. A governadora Mailza Assis também se desloca para o município para acompanhar a situação.

Edinaldo Muniz já havia criticado a obra, que custou R$ 36 milhões. "Uma obra dessa, a gente espera que dure décadas, mas essa, durou só dois anos", ironizou, referindo-se à ponte inaugurada no fim de 2023.

O ex-magistrado produz conteúdo em redes sociais, onde cerca de 20 mil seguidores. Ele se apresenta como "Vereador Voluntário (sem cargo, sem assessor, sem verba de gabinete)".