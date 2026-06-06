INVESTIGAÇÃO

VÍDEO: Ponte que custou R$ 36 milhões há 2 anos desaba no Acre e deixa 4 feridos

A ponte havia sido entregue há pouco mais de dois anos



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 6 de junho de 2026 às 10:45

Ponte de R$ 36 milhões desaba no Acre dois anos após inauguração e deixa quatro feridos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma ponte localizada no interior do Acre desabou no início da noite desta sexta-feira (5) deixando quatro pessoas feridas. A estrutura, identificada como ponte Frei Paolino Baldassari, fica no município de Sena Madureira e havia sido inaugurada em março de 2024. Desde a quinta (4) o local já estava interditado.

Segundo o governo estadual, entre os feridos há casos graves. Antônio Morais Lima Filho, de 36 anos, está em estado gravíssimo após sofrer fratura no fêmur. Já Edinaldo Muniz, de 54 anos, apresenta quadro grave, com traumatismo craniano, além de traumas internos abdominal e renal. Ambos foram transferidos para Rio Branco.

Uma ponte desabou em Sena Madureira, no Estado do Acre, em 5 de junho.



A queda da estrutura deixou quatro pessoas feridas.



Inaugurada em 2023, a ponte havia sido interditada na véspera devido ao risco de colapso.



Um País carente de infraestrutura, carente de seriedade,… pic.twitter.com/NP1vu41zxH — Vladimir Aras ?? (@VladimirAras) June 6, 2026

Outras duas vítimas têm estado de saúde estável: Ednei Muniz, de 51 anos, que sofreu fratura decorrente de trauma, e Weverton Murieta, de 34 anos, que teve escoriações e ferimentos leves.

De acordo com o governo do Acre, a ponte passava por monitoramento constante, com avaliações estruturais realizadas por equipes técnicas. A governadora Mailza Assis (PP) afirmou que vai "apurar as circunstâncias do ocorrido, identificar possíveis irregularidades e adotar todas as providências cabíveis".

"Já acionamos a empresa responsável que está enviando técnicos para nos dar um posicionamento do que realmente ocorreu. Vão ser realizadas perícias para verificar as possíveis causas", comunicou.

A ponte havia sido entregue há pouco mais de dois anos, durante a gestão do ex-governador Gladson Cameli (PP). Com 232 metros de extensão, a estrutura atravessava o Rio Iaco.

A obra teve custo de R$ 36 milhões e foi supervisionada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

Na época da inauguração, o governo estadual destacou que a construção foi concluída em menos de dois anos pela Construtora Cidade, com entrega em dezembro de 2023. Até a publicação desta reportagem, a empresa não havia se manifestado. O espaço segue aberto.