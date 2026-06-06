ECONOMIA

Gigante da energia fecha acordo de dívida extrajudicial de R$ 65 bilhões com credores

Companhia informou que 75,45% dos credores aderiram à proposta



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 6 de junho de 2026 às 10:18

Raízen Crédito: Reprodução

A Raízen protocolou, nesta sexta-feira, 5, na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, o Plano de Recuperação Extrajudicial com o objetivo de reestruturar uma dívida de R$ 64,7 bilhões.

Por meio de Fato Relevante, a companhia informou que 75,45% dos credores aderiram à proposta. O apoio inclui todos os grupos de credores, como detentores de títulos internacionais, títulos locais e instituições bancárias.

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A expectativa era de que o plano fosse protocolado entre sexta-feira, 5, e segunda-feira, 8.

Entre os principais pontos da proposta está a injeção de R$ 3,5 bilhões pela Shell, além da possibilidade de um aporte adicional de R$ 500 milhões pela Aguassanta Participações, empresa ligada à família do empresário Rubens Ometto, acionista controlador da Cosan S.A..

O plano também contempla a conversão de 45% da dívida reestruturada em participação acionária. Os 55% restantes poderão ser substituídos, refinanciados ou ajustados por meio da emissão de novos títulos de dívida.