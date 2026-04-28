RESSIGNIFICANDO A DOR

Paciente com câncer realiza sonho de casamento dentro de hospital com direito a vestido de noiva, véu e buquê

Diante da complexidade do caso e das incertezas do prognóstico, ela fez uma escolha simbólica: antes de qualquer procedimento, decidiu viver um sonho antigo

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:41

Paciente com câncer realiza sonho de casamento dentro de hospital com direito a vestido de noiva, véu e buquê Crédito: Divulgação

Diagnosticada com câncer de pâncreas em setembro do ano passado e internada desde março, a pedagoga Ligia de Souza Caffaro, 41 anos, enfrenta um quadro clínico delicado, com indicação de uma cirurgia de grande porte, considerada decisiva para a definição dos próximos passos do tratamento. Diante da complexidade do caso e das incertezas do prognóstico, ela fez uma escolha simbólica: antes de qualquer procedimento, decidiu viver um sonho antigo, o de oficializar, no religioso, a união de 15 anos com o companheiro, Leandro Iannelli. Foi assim que o Hospital São Luiz São Bernardo, da Rede D’Or, no ABC paulista, se tornou palco de um momento único na vida dela, nessa sexta-feira (24).

O que era simplesmente um ambiente hospitalar ganhou novos significados e se transformou em cenário de muito amor e coragem renovada. O espaço foi adaptado para receber o rito católico, com decoração, tapete vermelho e até uma banda formada por profissionais da unidade, um gesto que traduziu, em música, o cuidado e o envolvimento de todos. O casamento reuniu cerca de 30 pessoas, entre familiares, amigos próximos e profissionais de saúde, muitos deles presentes não apenas como cuidadores, mas como testemunhas de uma história marcada por afeto e resiliência.

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Moradora de São Bernardo do Campo, Ligia é mãe de três filhas, de 4, 13 e 19 anos. O diagnóstico, recebido em setembro do ano passado, mudou completamente sua rotina. Mesmo com histórico familiar, a suspeita inicial não era de um quadro grave. Com a persistência dos sintomas, ela procurou o pronto-socorro do Hospital São Luiz São Bernardo, onde exames de imagem identificaram o tumor, dando início à investigação e, posteriormente, ao tratamento.

Mesmo fragilizada, Ligia se preparou para o momento com acompanhamento da equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapia, para garantir sua participação. “Fui pega de surpresa com o diagnóstico, um baque muito grande. Sempre tive o sonho de casar no religioso e decidi que queria viver esse momento agora, ao lado da minha família”, afirmou Ligia. O desejo, compartilhado de forma simples com a equipe assistencial, rapidamente mobilizou profissionais de diferentes áreas. O hospital organizou uma força-tarefa para viabilizar a cerimônia, respeitando todas as condições clínicas e de segurança da paciente.

Para o noivo, o tempo é o que há de mais valioso. "Aproveitar cada minuto para estar junto das pessoas que amamos é muito importante. O coração está apertado, mas com muita alegria”, destacou. Já a diretora geral da unidade, Claudilene Battistin, reforçou que, mais do que tratar a doença, o compromisso do hospital é cuidar das pessoas em sua integralidade.