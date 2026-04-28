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Perla Ribeiro
Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:41
Diagnosticada com câncer de pâncreas em setembro do ano passado e internada desde março, a pedagoga Ligia de Souza Caffaro, 41 anos, enfrenta um quadro clínico delicado, com indicação de uma cirurgia de grande porte, considerada decisiva para a definição dos próximos passos do tratamento. Diante da complexidade do caso e das incertezas do prognóstico, ela fez uma escolha simbólica: antes de qualquer procedimento, decidiu viver um sonho antigo, o de oficializar, no religioso, a união de 15 anos com o companheiro, Leandro Iannelli. Foi assim que o Hospital São Luiz São Bernardo, da Rede D’Or, no ABC paulista, se tornou palco de um momento único na vida dela, nessa sexta-feira (24).
O que era simplesmente um ambiente hospitalar ganhou novos significados e se transformou em cenário de muito amor e coragem renovada. O espaço foi adaptado para receber o rito católico, com decoração, tapete vermelho e até uma banda formada por profissionais da unidade, um gesto que traduziu, em música, o cuidado e o envolvimento de todos. O casamento reuniu cerca de 30 pessoas, entre familiares, amigos próximos e profissionais de saúde, muitos deles presentes não apenas como cuidadores, mas como testemunhas de uma história marcada por afeto e resiliência.
Paciente com câncer realiza sonho de casamento dentro de hospital
Moradora de São Bernardo do Campo, Ligia é mãe de três filhas, de 4, 13 e 19 anos. O diagnóstico, recebido em setembro do ano passado, mudou completamente sua rotina. Mesmo com histórico familiar, a suspeita inicial não era de um quadro grave. Com a persistência dos sintomas, ela procurou o pronto-socorro do Hospital São Luiz São Bernardo, onde exames de imagem identificaram o tumor, dando início à investigação e, posteriormente, ao tratamento.
Mesmo fragilizada, Ligia se preparou para o momento com acompanhamento da equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapia, para garantir sua participação. “Fui pega de surpresa com o diagnóstico, um baque muito grande. Sempre tive o sonho de casar no religioso e decidi que queria viver esse momento agora, ao lado da minha família”, afirmou Ligia. O desejo, compartilhado de forma simples com a equipe assistencial, rapidamente mobilizou profissionais de diferentes áreas. O hospital organizou uma força-tarefa para viabilizar a cerimônia, respeitando todas as condições clínicas e de segurança da paciente.
Para o noivo, o tempo é o que há de mais valioso. "Aproveitar cada minuto para estar junto das pessoas que amamos é muito importante. O coração está apertado, mas com muita alegria”, destacou. Já a diretora geral da unidade, Claudilene Battistin, reforçou que, mais do que tratar a doença, o compromisso do hospital é cuidar das pessoas em sua integralidade.
"Atender a um desejo como esse faz parte de um modelo assistencial que valoriza a escuta e o que realmente importa para o paciente”, destaca. Já a médica Silvia Ramos informou que o hospital tem um programa de humanização chamado ‘O que importa para você’. "Quando ela compartilhou esse desejo, nos organizamos para tornar possível em poucos dias. Mesmo diante do cenário clínico, era evidente o quanto ela estava feliz e engajada com esse momento”.