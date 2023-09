Petrobahia fecha contrato acima de R$ 15 milhões e comemora nova posição no Ranking Valor 1000

Crédito: Divulgação

A Petrobahia encerra sua presença na EXPOSIBRAM comemorando a assinatura de um contrato acima de R$ 15 milhões com a Atlantic Nickel, ampliando o seu portfólio de negócios no setor mineral, onde atua como especialista no atendimento e operação customizadas para clientes da indústria da mineração.



A Expo & Congresso Brasileiro de Mineração EXPOSIBRAM é uma feira internacional que reúne os os principais players do setor e termina suas atividades nesta quinta-feira (31), em Belém (PA), onde a Atlantic Nickel concentra as suas operações em uma das maiores minas de níquel sulfetado a céu aberto do mundo, atuando nas atividades de exploração, mineração, beneficiamento e comercialização do concentrado de níquel, que, agora, passará a contar com a toda a expertise da Petrobahia no setor mineral.

“Aportamos em Belém pra apresentar as soluções que oferecemos ao mercado de mineração, foco da sua área consumidora, e fechamos este importante contrato com a Atlantic Nickel. Também recebemos em nosso stand o Governador Helder Barbalho e o Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), organizador do evento, Raul Jungmamn”, declara o Diretor Presidente da Petrobahia, Thiago Andrade.

Ele também comemora a quarta posição como a distribuidora de combustíveis que mais cresce no país. “Somos referência em crescimento estruturado e sustentável com diversificação. A Petrobahia subiu 25 posições no Ranking das 1000 maiores empresas do país, pelo Valor Econômico, e acaba de se destacar no maior evento de mineração do Brasil com um portfólio de produtos e serviços exclusivos, voltado para o atendimento do setor mineral”, completa o CEO.

O stand da Petrobahia recebeu a visita de vários clientes em potencial e parceiros locais, expandindo o networking da Companhia junto às empresas do segmento mineração na região, onde já opera no formato de contratos spots.